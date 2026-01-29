La pareja de adolescentes que desapareció el 27 de enero de los predios de la escuela superior Trina Padilla de Sanz, en Puerto Nuevo, fue localizada a salvo en la zona metropolitana, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Sebastián Rodríguez González de 14 años y Lyah Yatnieliz Cabrera Castillo de 15 años serán entrevistados como es de rigor.

Se adelantó que se encuentran en buen estado de salud.

Ambos estaban en un restaurante de comida rápida en Barrio Obrero, Santurce, cuando unos ciudadanos los vieron y llamaron a la Policía.