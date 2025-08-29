Localizan adolescente de 13 años reportado desaparecido en Aguadilla
El menor había abandonado un tratamiento que recibía en un hospital.
La Policía informó la localización en buen estado del adolescente Julián José González Cabán, de 13 años, en la zona del poblado San Antonio de Aguadilla.
El menor había sido reportado como desaparecido desde el 27 de agosto, luego de abandonar un tratamiento mientras era atendido en un hospital de la región.
Con su localización se dejan sin efecto las labores de búsqueda por parte de la Policía.
