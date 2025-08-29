( Suministrada por la Policía )

La Policía informó la localización en buen estado del adolescente Julián José González Cabán, de 13 años, en la zona del poblado San Antonio de Aguadilla.

El menor había sido reportado como desaparecido desde el 27 de agosto, luego de abandonar un tratamiento mientras era atendido en un hospital de la región.

Con su localización se dejan sin efecto las labores de búsqueda por parte de la Policía.