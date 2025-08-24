Localizan mujer que había sido reportada como desaparecida en San Juan
Fue trasladada a una institución hospitalaria.
PUBLICIDAD
La Policía de Puerto Rico notificó la desactivación de la Alerta Ashanti luego de que localizaran a Valerie Defendini Pérez, quien había sido reportada como desaparecida ayer, sábado.
Según la información preliminar suministrada, la mujer, de 33 años, fue localizada en la avenida Ashford frente al hotel La Concha, en Condado.
Pese a que se observó en buen estado de salud, la mujer fue trasladada a una institución hospitalaria del área para una evaluación.
No se ofrecieron detalles adicionales sobre el hallazgo.
La Policía continúa investigando.