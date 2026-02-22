La adolescente Karelis Cruz Rodríguez, de 17 años, fue encontrada sana y salva tras haber sido reportada como desaparecida el 26 de enero de 2026 en la escuela Josefina Barceló en Guaynabo, informaron las autoridades.

Karelis había sido vista por última vez cuando su encargada fue a recogerla en la escuela alrededor de las 3:00 de la tarde y notó que no estaba en el lugar.

No se ofrecieron detalles adicionales sobre el hallazgo.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón investigó el caso.