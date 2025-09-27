Un maestro que salió de un colegio de Trujillo Alto a buscar unas plantas que serían utilizadas para una clase terminó en el hospital, luego de que le hayan lanzado una piedra sobre el auto en el que se encontraba, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron frente a la escuela privada, localizada en la carretera PR-876, de la barriada González 3, en Trujillo Alto, a eso de la 1:30 p.m. de ayer, viernes.

La querella precisa que “muy cerca de la institución sintió un fuerte impacto en el cristal delantero lado izquierdo de dicho auto, (un Mazda CX7), lo que provocó daños al vehículo”.

Debido al impacto, el hombre de 37 años sufrió un trauma en la frente y un edema en el ojo izquierdo. Este fue transportado por una ambulancia hasta el Centro Médico de Río Piedras. El otro hombre que le acompañaba resultó ileso.

La Policía informó que durante la investigación se arrestó a un individuo, “ya que el mismo no quiso brindar información”.

El detenido recibió asistencia médica. Se informó que estaba en “buena condición”.

El Cuerpo de Investigación Criminal de Carolina se hizo cargo de la pesquisa.