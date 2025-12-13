El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, informó este sábado que el área de los ‘dugouts’ del Estadio Hiram Bithorn ha sido blanco de maleantes en dos ocasiones, que han dejado pérdidas preliminares que sobrepasan los $20,000.

Ante la situación, informó que los camerinos del estadio no serán entregados para uso regular de la Liga de Béisbol Profesional hasta la celebración del Clásico Mundial de Béisbol, como medida para evitar actos vandálicos adicionales.

Es que los incidentes ocurren luego de que en marzo pasado iniciara un proceso de mejoras al estadio, como preámbulo a la celebración del Clásico.

Los incidentes ocurrieron durante jornadas en las que se celebran partidos de la Liga de Béisbol Profesional. ( Suministrada / Suministrada )

“El daño que se ha causado aquí es inaceptable. Estamos hablando de fondos públicos y de una inversión significativa que se está realizando para poner al Hiram Bithorn en condiciones de primer nivel. Esto es una falta de respeto al pueblo de San Juan”, expresó Romero Lugo en comunicado de prensa.

El alcalde explicó que los incidentes ocurrieron durante jornadas en las que se celebran partidos de la Liga de Béisbol Profesional.

Detalló que el pasado jueves se reportó el daño a tres puertas de acceso al ‘dugout’, con un costo aproximado de $11,000.

Informó que, durante la noche del viernes, se registraron actos adicionales de vandalismo en otras puertas del ‘dugout’, en una noche distinta.

Destacó que las áreas afectadas son utilizadas exclusivamente por los equipos, no por el público que visita el estadio.

Aunque la estimación final de los daños aún está en proceso, el alcalde indicó que las pérdidas preliminares sobrepasan los $20,000.

Romero Lugo recordó que el Municipio de San Juan ha estado realizando una inversión de entre $40 y $50 millones en el estadio Hiram Bithorn, que incluye mejoras al terreno de juego, nuevas sillas, camerinos, baños, sistemas eléctricos, sellado de estructuras y otras áreas de la instalación, como parte de la preparación para eventos de alto calibre, incluyendo el World Baseball Classic.

“Por esta razón, he tomado la decisión de que estas áreas no se entreguen para uso regular hasta el inicio del World Baseball Classic. No me dejan otra opción. Vamos a proteger lo que es del pueblo y asegurar que se utilice con el respeto que merece”, indicó Romero Lugo.

El alcalde de la ciudad capital confirmó que los hechos ya fueron referidos a la Liga de Béisbol Profesional y que solicitó a la gerencia correspondiente que se lleve a cabo una investigación para identificar a los responsables.

“Esto no se lo merece el pueblo de San Juan. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que se sepa quién fue y para que este tipo de conducta no vuelva a repetirse”, manifestó el alcalde.