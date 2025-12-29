Entre llanto, doña Carmen Rosa Santos afirmó que “no hay rencor” luego de escuchar en sala que Mayra Nevárez Torres, la a persona responsable por la muerte de su hijo Justin Santos Delanda, deberá cumplir 15 años de cárcel.

“Justin no está. Y yo me imagino que ustedes esperarán que yo les diga que cierro un capítulo, y realmente yo lo abro. Yo lo abro utilizando el dolor para transformar tantas cosas”, expresó Rosa Santos al salir de la sala 1103 del Tribunal de San Juan.

Mayra Nevárez Torres fue resentenciada hoy, lunes, a 15 años de prisión por la muerte de Justin Santos Delanda, hermano del reguetonero Arcángel.

Dijo estar agradecida porque el proceso y el dolor “me enseñaron a conocerlo, a poder en el mañana ayudar a otros padres que pasen por este proceso”.

“A Puerto Rico, gracias. Gracias por abrazarme. Y que sigan haciéndolo, porque, hasta la eternidad y hasta que yo respire, este dolor va a permanecer conmigo. Porque la pérdida de mi niño, no hay un regreso atrás. Ya no veré a Justin jamás”, insistió, quebrándose en llanto una y otra vez. “Pero no hay rencor en mi corazón. No lo hay. Hay amor para dar, para acompañar. Y gracias a todos”.

Las palabras de Rosa Santos, también madre del reguetonero Arcángel, se dieron poco después de la esperada vista de resentencia contra Mayra Nevárez Torres, quien en esta ocasión, a raíz de una determinación del Tribunal Apelativo, fue sentenciada a cumplir 15 años en prisión, y no en restricción domiciliaria, como se le había impuesto a principios de año.

Nevárez Torres fue hallada culpable en enero pasado de varios cargos por ocasionar un accidente fatal el 21 de noviembre de 2021 mientras conducía en contra del tránsito y en estado de embriaguez por el Puente Teodoro Moscoso. Además de ocasionarle la muerte a Santos Delanda, también le provocó heridas graves a Keven Monserrate Gandía.

Sin embargo, en ese momento la jueza Wanda Cruz Ayala la sentenció a cumplir 15 años de restricción domiciliaria con monitoreo electrónico, así como al pago de varias multas, la suspensión de su licencia de conducir por cinco años y 200 horas de trabajo comunitario. Esa sentencia fue apelada por el Ministerio Público y, en abril pasado, el Tribunal Apelativo determinó que Nevárez Torres debía cumplir la sentencia en prisión, lo que fue ratificado luego por el Tribunal Supremo.

Así las cosas, este lunes, en cumplimiento con la determinación del Apelativo, la jueza Cruz Ayala, que casualmente estaba ejerciendo en su último día de trabajo antes de retirarse como jueza, dictó la nueva sentencia de 15 años a cumplirse en prisión. De ese tiempo a cumplir, se le restarían los 11 meses ya transcurridos desde la sentencia inicial. Asimismo, la jueza eliminó el requisito de las horas comunitarias, toda vez que Nevárez Torres estaría en prisión.

Pide perdón

Durante la vista de resentencia, Nevárez Torres se dirigió a la familia de Rosa Santos y a la de Monserrate Gandía y admitió su responsabilidad en el accidente y por el dolor que le ha ocasionado. Además, les pidió perdón y aseguró que “viviré arrepentida toda mi vida”.

“Todavía no recuerdo lo que pasó ese día. Pero estoy consciente que causé ese accidente”, dijo Nevárez Torres, agregando que no salió a la calle con la intención de hacer daño a nadie.

“Reconozco la gravedad de mis actos. Lamento el daño físico y emocional que les he causado”, agregó. “Estoy aquí para pedir perdón, mi más sincero perdón, y para expresarles mi más profundo pesar por lo sucedido”.

Durante su alocución, Nevárez Torres indicó que, durante el proceso en su contra, había solicitado reunirse con ambas familias para pedirles perdón directamente, pero tal encuentro no sucedió.

Sin embargo, Rosa Santos negó que tal petición hubiese ocurrido, asegurando que, de haber sido el caso, ella le habría dado la oportunidad de expresarse.

“Eso nunca sucedió. No. Porque cada comunicación que existía entre sus abogados y los fiscales, ellos me lo comunicaban. Y en ningún momento hubo ese acercamiento, porque yo le hubiese dado la oportunidad. Mi hijo (Arcángel) se la dio, dos días de pasar lo de Justin, y le dijo, ‘yo te perdono’. Pero eso nunca pasó. Siempre lo que pasó fueron acuerdos para que Mayra no fuera a la cárcel”, sostuvo Rosa Santos.

Además, en referencia a las expresiones de arrepentimiento de Nevárez Santos antes de ser resentenciada, sostuvo que llegaban a destiempo.

“Es que no era hoy que yo quería escuchar eso. Hace cuatro años atrás a mí me hubiese gustado y me hubiese ayudado escuchar estas palabras”, indicó.

Por su parte, el fiscal Edmanuel Santiago Quiles sostuvo al terminar la vista que todo había ocurrido “como esperábamos”.

“Fue sentenciada a cumplir cárcel, tal como ordenó el Apelativo, y tal como dice nuestro sistema de derecho, que estas penas son de cárcel”, afirmó el fiscal.

Sobre las expresiones de Nevárez Torres, indicó que solo “ella en su corazón” podía saber cuán sinceras eran.

“Obviamente, escuchamos las palabras y son palabras conmovedoras. No lo vamos a negar. Este trabajo no es personal. Ese es un trabajo que nosotros hacemos porque es nuestro llamado como fiscales a hacer cumplir y valer la ley, no en este, en todos los casos que nos tocan todos los días. Así que, si escuchamos a un acusado hablar, claro que nos puede tocar como seres humanos. Más importante que a nosotros, que somos los tres fiscales del caso, es a doña Carmen, que es la que ha sufrido y ha vivido esta pena, y a Keven Monserrate y su familia. Cómo ellos acogen esas palabras y cómo ellos trabajan con esto, es un proceso que yo pienso que inicia a partir de hoy”, sostuvo el fiscal.

Mientras, en unas breves declaraciones el abogado Ramón Nevárez Andino, representante legal de Nevárez Torres, se reiteró en su desacuerdo con la decisión del Tribunal Apelativo, pero admitió que “es la orden que está vigente”. Asimismo, descartó alguna apelación a esta nueva sentencia impuesta.