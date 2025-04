“Yo no tengo nada que celebrar”.

Es que noticias que rememoren la partida de su querido hijo, Justin Santos Delanda, como que el Tribunal de Apelaciones haya determinado que la causante de su muerte, Mayra Enid Nevárez Torres, tenga que cumplir 15 años en prisión y no permanezca este tiempo bajo arresto domiciliario, sólo le ocasionan tristeza y llanto a Carmen Rosa Santos.

La también madre del reguetonero Arcángel se confesó con Primera Hora ante este nuevo giro que tomó el caso judicial que vivió a raíz de la muerte de Justin. Aceptó que, aunque la determinación del Apelativo le ocasione “tranquilidad”, en realidad la pena de haber perdido a su hijo en el accidente de tránsito ocasionado por Nevárez Torres es más grande.

“Yo no tengo nada que celebrar. Yo no tengo Navidad, yo no tengo Madres, yo no tengo San Valentín, yo no tengo cumpleaños, porque mi vacío, el espacio de Justin es muy grande en mi vida”, dijo sin dejar de llorar.

Señaló que la decisión de que Nevárez Torres cumpla su pena en una prisión “es muy poca cosa lo que cambia en mi vida, porque eso no me devuelve a Justin”.

La mujer, sin embargo, aprovechó la oportunidad para recalcar que este caso debe servir de ejemplo del daño que puede hacer un conductor ebrio a las familias puertorriqueñas.

Es que Nevárez Torres conducía bajo los efectos del alcohol y en contra del tránsito cuando chocó un Can-Am en el que viajaba Santos Delanda, de 21 años. El joven murió y Keven Monserrate Gandía quedó gravemente herido. Este accidente ocurrió el 21 de noviembre de 2021 en el puente Teodoro Moscoso, en San Juan.

Imagen del accidente en el que perdió la vida Justin Santos. ( Suministrada )

“Quiero que esto marque un precedente para que las personas tomen conciencia, de que no es el hecho de que no se tomen una cerveza. Son los resultados que eso puede tener”, afirmó, mientras continuaba llorando.

Indicó que su lucha para que se lograra hacer justicia en este caso no era para ver encarcelada a Nevárez Torres.

“Aquí lo que queremos es que tengamos responsabilidad. Que, si vamos a tomar y la vamos a pasar bien, no le dañemos la vida a una familia. Eso fue lo que nos pasó, porque nuestra vida cambió. Mi vida no es la misma”, manifestó Santos, quien no cesaba de llorar.

Mientras intentaba calmar su pesar, la madre aceptó que la decisión del Apelativo le da “tranquilidad y paz”. Pero, explicó que es por el precedente que causa para lograr que se haga justicia.

Mayra Nevárez Torres, quien fue declarada culpable de provocar la muerte del joven Justin Santos Delanda, hermano del reguetonero Arcángel, llega al Tribunal de San Juan. ( Alex Figueroa Cancel )

“La familia en Puerto Rico puede estar un poco tranquila, porque probablemente le evite eso, que pasen por lo que nosotros estamos pasando. Que la partida de Justin no sea en vano, que nuestro dolor no sea en vano, que valga la pena, porque si Mayra Nevárez no va a la cárcel, las personas sienten que pueden tomar, salir a la calle, quitarle la vida a alguien, quedarse tranquilos como que no pasó nada. Y normalmente no es así. Esa es la paz que me da, que Puerto Rico pueda tener un poquito más de conciencia, porque yo amo a Puerto Rico”, sentenció.

Pidió a las familias víctimas de algún crimen o incidente que no se rindan y luchen por hacer justicia, tal y como su familia hizo por Justin.

“No se rindan, que tengan fe en la justicia y que lleguen hasta las últimas consecuencias, los últimos momentos, porque el sistema está montado para que tú te canses, que te vayas a tu casa. Y yo siempre lo dije y se lo dije a la prensa, si esto tarde 10 años, yo voy a estar aquí esperando una respuesta digna”, indicó.

Aclaró que esa “respuesta digna” no es para ella, como madre de una víctima, sino para que Puerto Rico sea un país más justo y que los puertorriqueños puedan salir a la calle “tranquilos, no con el miedo de que una persona embriagada en cualquier momento puede quitarte tu vida”.