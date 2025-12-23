El Municipio Autónomo de Manatí rindió cuentas sobre los logros alcanzados transcurrido poco más de un mes de la implementación del sistema de vigilancia virtual y del Centro de Seguridad Electrónica, lo que les permitió recuperar 47 vehículos con gravamen de desaparecidos y tres hurtados.

Con la operación del sistema se ha logrado la identificación y seguimiento de sospechosos de múltiples incidentes delictivos mediante el uso de cámaras inteligentes y tecnología de reconocimiento de tablillas. No obstante, no se informó la tasa de esclarecimientos y convicciones.

Esta iniciativa está respaldada por una inversión millonaria de fondos dirigida a fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la criminalidad de forma estratégica y preventiva, sostuvo el alcalde de Manatí, José A. Sánchez González, en un comunicado de prensa.

“Esta es una inversión responsable y necesaria que hoy rinde frutos en tiempo récord. Los resultados demuestran que cuando se apuesta a la tecnología, al orden y a una planificación estratégica, se protege mejor a nuestra gente y se recupera la tranquilidad en nuestras comunidades”, expresó el alcalde.

A su vez, el funcionario afirmó que, como parte de esta estrategia integral de seguridad, el Municipio de Manatí implementó un nuevo Código de Orden Público, aplicable en toda su jurisdicción, el cual ha permitido fortalecer la sana convivencia, atender conductas que afectan la seguridad comunitaria y apoyar de manera efectiva la labor preventiva y operativa de la Policía Municipal.

La Policía Municipal de Manatí fue reforzada recientemente con la graduación e integración de nueve miembros, lo que permite ampliar los turnos de patrullaje, mejorar la presencia preventiva en comunidades y continuar fortaleciendo la capacidad de respuesta ante cualquier incidente.

A esta fecha se han reportado cuatro asesinatos en ese pueblo.

A finales de octubre se anunció el inicio de las operaciones del nuevo centro, con una inversión total de $1.5 millones, que incluyó la instalación de 120 cámaras de videovigilancia, entre ellas 27 de lectura automática de tablillas, una de reconocimiento facial y 92 cámaras con sensores inteligentes y análisis autónomo en tiempo real, conectadas mediante una red de fibra óptica de alta capacidad y soluciones autónomas de comunicación.