El movimiento obrero junto otras organizaciones, entre ellas de pensionados y estudiantes, se prepara para marchar este viernes, primero de mayo, cuando se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, para exigir la salida de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que fue impuesta hace diez años bajo la Ley PROMESA, entre otros asuntos que les afectan.

Joselyn Velázquez, portavoz de la Jornada Se Acabaron las Promesas durante una rueda de prensa, advirtió que cada vez más el sistema sigue eliminando los beneficios adquiridos por los trabajadores.

“Continuamos viendo las injusticias contra la clase trabajadora y cuando se violan tranquilamente los convenios colectivos y negociados por los sindicatos. Las medidas antiobreras promovidas por un sector de los dueños de negocios, los recortes de pensiones que condenan a los pensionados a una vida miserable, entre otras, indican el interés de este sistema explotador en eliminar beneficios y derechos obtenidos de la lucha de la clase trabajadora”, abundó Velázquez, durante una rueda de prensa.

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El fin de la intervención federal no se logrará hasta que no se complete una reestructuración total de la deuda, se cumpla con el requisito de los cuatro años consecutivos de presupuestos balanceados y auditados y aceso a mercados de crédito a tasas razonables.

De esta manera el gobierno recuperaría el control absoluto sobre el presupuesto sin la necesidad de que la JSF la certifique.

También se unieron a la convocatoria, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, Rumbo Alterno, Papel Maché, Liga Roja y Trabajadores y Estudiantes Comunistas por el Cambio Social.

El grupo se reunirá con el resto de los participantes frente al centro comercial Plaza las Américas, en Hato Rey, a eso de las 9:00 a.m. para caminar por la avenida Carlos E. Chardón hacia las oficinas de la JSF donde ofrecerán sus mensajes.

De otra parte, a través de las redes sociales han comenzado a circular publicaciones sobre el llamado “Blue Flu” exhortando a los agentes de la policía a que se reporten ausentes por licencia de enfermedad del 1 al 3 de mayo, como protesta a la falta de un retiro digno, la larga espera por el pago de los días compensatorios trabajados en exceso y por un aumento salarial.

Este medio solicitó una reacción a la Policía de Puerto Rico sobre las medidas que tomarían ante esa posibilidad que los dejaría con menos personal para atender las manifestaciones.

Varias rutas

El coronel Juan Cáceres Méndez, comandante de área de San Juan, reveló que se han reunido con un par de sindicatos para conocer la ruta de la marcha y como es habitual el área de la zona bancaria de Hato Rey, estará cerrada al tránsito, durante la actividad.

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Por la avenida Juan Ponce de León no habrá paso para vehículos y en un tramo de la avenida Luis Muñoz Rivera.

“Van a tener acceso al edificio Seaborne (World Plaza, donde ubican las oficinas de la JSF), por la avenida Rossevelt, por el edificio de Liberty o caminando por la Muñoz Rivera en contra del tránsito. No hay problema alguno”, detalló Cáceres Méndez.

Mientras que, la Hermandad de Empleados Excentos no Docentes de la Universidad de Puerto Rico junto a los enfermeros, llevará su marcha del Capitolio a la Fortaleza.

Al presente, no se les ha notificado si los estudiantes de la UPR van a salir del Recinto de Río Piedras.

“Todos los comandantes de área van a trabajar y tenemos el plan cubierto. Estamos disponibles a reunirnos en cualquier momento para dialogar sobre la ruta de alguna otra organización que quiera participar”, sostuvo el coronel.