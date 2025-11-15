Dos hombre fueron ultimados en la madrugada de este sábado cerca de un restaurante de comida rápida de la avenida Borinquen, en Barrio Obrero, Santurce, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

El doble asesinato se registró a eso de las 4:55 a.m.

La información preliminar provista es que los dos hombre fueron encontrados baleados en el área de la acera. Hasta el momento, no han sido identificados.

Fue una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó del crimen.

“Al llegar a la escena, los agentes localizaron a dos hombres con múltiples heridas de balas, las cuales les ocasionaron la muerte. Las circunstancias de los hechos permanecen bajo investigación”, dice el informe policiaco.

La División de Homicidios de San Juan y el fiscal de turno investigan.

Con estas muertes, la cifra de asesinato en lo que va del año aumentó a 403. Esto representa 23 homicidios menos que los 426 registrados para un día como hoy en el 2024.