Dos jóvenes de 19 y 20 años fueron ultimados en la madrugada de este sábado en un residencial público en Santa Isabel, informó la Policía.

Este doble asesinato se reportó a eso de la 1:20 a.m., frente al edificio 5, en el residencial El Cemí, de Santa Isabel. Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Las víctimas fueron identificadas como Adrián Alexis Santiago de Jesús, de 19 años y vecino del residencial, así como Christian José Colón Rodríguez, de 20 y residente de Juan Díaz.

Los occisos fueron encontrados por los agentes dentro de un vehículo Hyundai, modelo Elantra, color blanco.

El agente Francisco Meléndez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, y el fiscal Jorge Martínez se hicieron cargo de la investigación.

Con este doble asesinato, la cifra de muertes en lo que va del año aumentó a 70.