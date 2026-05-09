Un guardia de seguridad de 58 años murió baleado en medio de lo que aparenta ser un robo, ya que no se encontró el arma de fuego que utilizaba como parte de su trabajo de prestar seguridad al área del almacén del supermercado Econo, localizado en Los Caobos, en Ponce.

Según informó el capitán Edgardo González Feliciano, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, el occiso fue identificado como Luis Castro Ferrer, residente de Peñuelas.

“Como a eso de las 3:30 de esta madrugada se encontraba el señor Luis Castro Ferrer laborando como guardia seguridad en el área del almacén del supermercado Econo de los Caobos. Su compañero, trabajando con él en la parte frontal del edificio, escucha dos detonaciones. Al llamar a su compañero y no contestar, pasa a la parte posterior y se encuentra con su compañero herido”, precisó el funcionario de la Policía.

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Comentó que el otro guardia de seguridad, de la compañía SR Security Systems, se comunicó con el Sistema de Emergencias 9-1-1, pero cuando llegó la ambulancia ya Castro Ferrer había fallecido.

La Policía indagará sobre lo ocurrido en las cámaras de seguridad del supermercado. No obstante, el capitán aceptó que preliminarmente se estableció el móvil como robo, “ya que no tenía su arma”.

“Lamentablemente, el año pasado este mismo caballero fue objeto de un robo. El año pasado solamente lo agredieron y le robaron también el arma de fuego”, comentó.

El CIC de Ponce está a cargo de la pesquisa.

Este incidente, unido a otros dos asesinatos registrados en Toa Alta y Aguadilla, elevaron la cifra de homicidios a 174 en lo que va del año.