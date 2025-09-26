La Policía de Puerto Rico investiga una muerte violenta ocurrida en horas de la tarde de este jueves en la calle Quiñones de la barriada Venezuela, en Río Piedras.

De acuerdo con el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la detonación de varios disparos en el área. Al llegar al lugar, agentes del distrito policiaco de Río Piedras encontraron en el pavimento el cuerpo sin vida de un hombre que, al momento, no ha sido identificado.

El occiso presentaba al menos una herida de bala, aunque las autoridades no han precisado en qué parte del cuerpo.

La escena está siendo trabajada por el agente Juan C. Román, adscrito al precinto de Río Piedras, en conjunto con la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Las circunstancias del incidente continúan bajo investigación.