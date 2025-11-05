Matan a hombre dentro de su auto en Caguas
Al momento, la víctima no ha sido identificada.
Un hombre fue asesinado esta tarde mientras se encontraba dentro de su vehículo en la carretera PR-789, en el desvío Degetau del barrio Tomás de Castro, en Caguas, según informó la Policía.
De acuerdo con información preliminar, varios disparos alertaron a las autoridades. Al llegar al lugar, los agentes hallaron a un hombre dentro de un auto, con múltiples heridas de bala y sin signos vitales.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas se encuentra en la escena realizando la pesquisa correspondiente.