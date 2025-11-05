Un hombre fue asesinado esta tarde mientras se encontraba dentro de su vehículo en la carretera PR-789, en el desvío Degetau del barrio Tomás de Castro, en Caguas, según informó la Policía.

De acuerdo con información preliminar, varios disparos alertaron a las autoridades. Al llegar al lugar, los agentes hallaron a un hombre dentro de un auto, con múltiples heridas de bala y sin signos vitales.

Al momento, la víctima no ha sido identificada.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas se encuentra en la escena realizando la pesquisa correspondiente.