Un hombre fue asesinado a eso de las 2:12 de la madrugada de este jueves en el barrio La Yuca, en la carretera PR-139, ramal 505, sector camino El Cedro Final, en el municipio de Ponce.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía de Puerto Rico, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre varios disparos en el área.

Al llegar a la escena, los agentes de la Policía de Puerto Rico encontraron en el interior de una residencia el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

Al momento, la víctima no ha sido identificada y se desconocen las circunstancias que rodean el crimen.

La investigación quedó en manos de personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en conjunto con el fiscal de turno, quienes continúan con la pesquisa para esclarecer los hechos.