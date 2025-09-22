La Policía investiga un asesinato reportado esta mañana en la carretera PR-378, kilómetro 11.2, en el sector Las Percha del barrio Jaguas, en Guayanilla.

Según información preliminar, a eso de las 7:31 a.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre la situación.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre con heridas de bala, quien posteriormente falleció.

Agentes de la División de Homicidios, junto al fiscal de turno, se dirigen a la escena.