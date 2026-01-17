Un hombre fue asesinado a tiros en la madrugada de este sábado en la carretera PR-845, en Trujillo Alto, informó la Policía.

Se trata del crimen número 15 que se reporta en lo que va del año.

El homicidio se reportó a eso de la 1:57 a.m. La víctima todavía no ha sido identificada.

El informe policiaco detalla que “una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona tirada en el pavimento. Al llegar los agentes a la escena, localizaron el cuerpo baleado de un hombre, que al momento no ha sido identificado”.

Se indicó que el occiso fue descrito como de tez blanca, con una estatura aproximada de cinco pies y cinco pulgadas. Al momento de los hechos, vestía un t-shirt color verde, pantalón negro con diseño de leopardo y un gorro color negro.

El agente Carlos Corchado Sierra, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en unión al fiscal José Carrasquillo Santana, se hicieron cargo de la investigación.