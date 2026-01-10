Un hombre residente de Guayama murió baleado anoche en una urbanización de Cayey, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 8:02 p.m., en la calle B de la urbanización Reparto Montellano, en Cayey.

La Policía informó que “se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertando sobre detonaciones. Al llegar al lugar, agentes adscritos al Distrito de Cayey localizaron el cuerpo baleado y sin signos vitales de un hombre, identificado como Emanuel Ortiz Vázquez, de 35 años y residente de Guayama”.

El agente Pedro A. González, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, y el fiscal Juan Goyco están a cargo de la investigación.

Con este crimen y otro reportado anoche en el residencial Luis Lloréns Torres, en Santurce, la cifra de muertes en lo que va del 2026 aumentó a 10. El año pasado, para esta fecha, se habían acumulado 14 muertes violentas.