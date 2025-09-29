Un joven de 24 años fue asesinado anoche en las inmediaciones del residencial Vista Hermosa, en San Juan, informó la Policía de Puerto Rico.

Según datos preliminares, alrededor de las 10:08 p.m., una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el área.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo baleado de Jahnniel Fontánez Ramos, residente de San Juan.

La División de Homicidios de San Juan investiga los hechos junto a la fiscal Nahiomy Ruiz Ruiz.