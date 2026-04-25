Matan a tiros a hombre en Corozal
Incidente se reportó anoche.
PUBLICIDAD
Un hombre fue asesinado anoche en el sector Goyo Torres, del barrio Palmarito de Corozal, informó la Oficina de Prensa de la Policía.
El incidente se reportó a las 10:44 p.m. y se alertó a las autoridades a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 en el que se alertó de disparos en el lugar. Al acudir los agentes a investigar, encontraron el cuerpo de un hombre con heridas de bala.
El occiso no fue identificado por la Policía.
El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón y el fiscal de turno investigan.
Con este crimen, la cifra de asesinatos aumentó a 148 en lo que va del año. Esto representa ocho muertes más que las registradas para esta fecha en el 2025.