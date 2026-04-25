Un hombre fue asesinado anoche en el sector Goyo Torres, del barrio Palmarito de Corozal, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

El incidente se reportó a las 10:44 p.m. y se alertó a las autoridades a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 en el que se alertó de disparos en el lugar. Al acudir los agentes a investigar, encontraron el cuerpo de un hombre con heridas de bala.

El occiso no fue identificado por la Policía.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón y el fiscal de turno investigan.

Con este crimen, la cifra de asesinatos aumentó a 148 en lo que va del año. Esto representa ocho muertes más que las registradas para esta fecha en el 2025.