Un menor de edad resultó herido de bala anoche en Juana Díaz, informó la Policía.

Según la información preliminar, agentes de la Policía de Puerto Rico fueron alertados a eso de las 10:31 de la noche del sábado, de una agresión grave ocurrida en la carretera PR-149, del barrio Guayabal, sector Úrsula Millán, en Juana Díaz.

Al llegar los agentes a la escena, informó el querellante que mientras se encontraba dentro de su vehículo Suzuki Grand Vitara del año 2021, se dispuso a comenzar la marcha en retroceso, cuando varios individuos desde otro vehículo se bajaron y comenzaron a realizar múltiples disparos.

PUBLICIDAD

Debido a este suceso la carrocería de su auto recibió varios impactos de bala y un menor de edad que se encontraba dentro del auto resultó herido. El menor fue transportado hacia la sala de emergencias de un hospital del área para recibir asistencia médica y al momento se desconoce su condición.

El agente Ariel Rosado, adscrito a la División de Agresiones del C.I.C de Ponce se hizo cargo de la pesquisa.