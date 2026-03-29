Menor de edad resulta herido de bala en Juana Díaz
Al momento se desconoce su condición.
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Un menor de edad resultó herido de bala anoche en Juana Díaz, informó la Policía.
Según la información preliminar, agentes de la Policía de Puerto Rico fueron alertados a eso de las 10:31 de la noche del sábado, de una agresión grave ocurrida en la carretera PR-149, del barrio Guayabal, sector Úrsula Millán, en Juana Díaz.
Al llegar los agentes a la escena, informó el querellante que mientras se encontraba dentro de su vehículo Suzuki Grand Vitara del año 2021, se dispuso a comenzar la marcha en retroceso, cuando varios individuos desde otro vehículo se bajaron y comenzaron a realizar múltiples disparos.
Debido a este suceso la carrocería de su auto recibió varios impactos de bala y un menor de edad que se encontraba dentro del auto resultó herido. El menor fue transportado hacia la sala de emergencias de un hospital del área para recibir asistencia médica y al momento se desconoce su condición.
El agente Ariel Rosado, adscrito a la División de Agresiones del C.I.C de Ponce se hizo cargo de la pesquisa.