Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja y de la División de Asuntos Juveniles investigan un incidente reportado este miércoles en la Escuela Superior Vocacional Agrícola Pablo D. Burgos en Corozal, donde un adolescente resultó herido en la cabeza con pirotecnia.

Casualmente, ese mismo día la Policía de Puerto Rico anunció la campaña de prevención de fatalidades por el uso de pirotecnia en las festividades navideñas y la Despedida de Año, con el lema: “Si otros sufren entonces no es una fiesta”.

De acuerdo con la información preliminar revelada por la Policía hoy, viernes, se alega que un estudiante tiró en un salón un “cherry bomb”, lo que provocó que un compañero de clases de 15 años, resultara herido en la cabeza.

El menor fue trasladado a un hospital donde fue intervenido quirúrgicamente.

Los agentes Edgard Santiago y Yessenia Torres López, adscritos a las divisiones de Agresiones y Asuntos Juveniles, respectivamente, del CIC de Vega Baja, se encuentran a la espera de que el perjudicado sea dado de alta, para ser entrevistado y consultar el caso con la Procuradora de Menores, Melani Rodríguez.