Miles de personas marcharon el sábado por varias de las principales calles de San Juan en protesta por la construcción del proyecto turístico-residencial Esencia, en el suroeste de Puerto Rico, porque afectará una alta zona de biodiversidad y humedales en la zona.

‘Esencia es violencia, aquí está la resistencia’, ‘Esto es una urgencia, pal carajo Esencia’ y ‘Puerto Rico no se vende, Puerto Rico se defiende’ fueron algunas de las tantas consignas que los manifestantes expresaron desde El Escambrón, en la costa de la capital, hasta La Fortaleza o sede del Ejecutivo puertorriqueño.

Beatriz Figueroa, una de las organizadoras de la marcha y miembro de la Coalición Defiende a Cabo Rojo, explicó a EFE que la marcha nacional ‘Pa’ la calle contra esencia’ se organizó “para demostrar de manera contundente cómo Puerto Rico no quiere Esencia”, cuyo proyecto se extiende a 1,549 cuerdas (unos 6,088 metros cuadrados).

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“Estamos atentos y vigilantes a nuestra clase política de que es cómplice del saqueo y destrucción ambiental de nuestra familia, de la gentrificación a nuestros barrios y de recortes esenciales” como el agua, aseguró Figueroa, residente de Cabo Rojo, donde por décadas han habido problemas con el suministro del preciado líquido.

Los manifestantes también cargaron con letreros como ‘Puerto Rico is not for sale / Puerto Rico no se vende’, ‘Despierta boricua, que nos roban el país’, ‘Esencia = Ecocidio’ y carteles del símbolo de PARE con mensajes como ‘Destrucción de bosques Pa fuera los millonarios’.

Figueroa criticó además al Gobierno de Puerto Rico por “regalarle” a los desarrolladores de Esencia, Reuben Brothers y Three Rules Capital, el terreno, “donde es ilegal construir por su valor ecológico, catalogadas por ley, a multimillonarios foráneos para construir su propia ciudad de lujo”.

El proyecto Esencia, de manera preliminar, contemplará cinco hoteles de lujo, 83 villas residenciales, aproximadamente 200 residencias privadas en edificios boutique de seis pisos, dos campos de golf y una escuela.

No obstante, todo esto se haría sobre zonas de alta biodiversidad y humedales cerca de la Laguna Rincón y el Refugio de Vida Silvestre de Boquerón.

El complejo, diseñado por el estudio de arquitectura Studio MK27, con sede en Sao Paulo, Brasil, estará conformado por 106 habitaciones y suites con balcones, terraza o jardín privado dependiendo la ubicación.

Algunas suites tendrán su propia piscina de inmersión, mientras que las 83 villas residenciales que formarán parte de Esencia tendrán su propia piscina privada.

Las villas se distribuirán entre la playa, ladera y acantilados, mientras que otras 200 residencias se ubicarán en seis edificios boutiques enclavados en el paisaje natural cerca del centro de la ciudad.

El resort contará con cinco restaurantes de alta cocina, un club de playa, un bar junto a la piscina, y un spa de clase mundial que ofrecerá tratamientos exclusivos y un completo centro de bienestar con piscina semiolímpica y salón de belleza.