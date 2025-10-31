La División del Interpol del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) alertó este viernes de una modalidad de fraude en el que personas se hacen pasar por representantes oficiales del Tribunal de Primera Instancia de San Juan para extorsionar a ciudadanos.

En la movida fraudulenta, se vincula de forma falsa a la compañía Mundo Natural. Sin embargo, los documentos judiciales que remiten a las personas que buscan engañar son del sistema judicial de Perú.

Según explicó el comisionado del NIE, Ángel García, en comunicado de prensa, “el individuo contacta a personas asegurando que forman parte de una supuesta demanda contra dicha compañía y les exige el envío de dinero para costos relacionados a trámites y sellos judiciales. Aunque se afirma que el proceso está radicado en San Juan, la documentación que reciben las víctimas proviene de la Corte de Justicia de Lima, Perú”.

Se informó que INTERPOL investigó sobre la posibilidad de alguna demanda a Mundo Natural, pero confirmó que no existe ningún proceso judicial activo que implique solicitud de pagos a ciudadanos.

“Se trata de un mecanismo fraudulento en curso bajo investigación”, informó.

“Hacemos un llamado a los ciudadanos, pero en especial a nuestros adultos mayores a no atender llamadas de números desconocidos, ni transferir dinero o información bancaria sin validar directamente con las autoridades. El NIE, a través de INTERPOL, está procesando cada detalle de este incidente para detener a los responsables”, añadió el funcionario.

El NIE exhortó a cualquier ciudadano que haya recibido comunicaciones similares a comunicarse inmediatamente con la División de INTERPOL para canalizar la información y evitar que más personas sean víctimas.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Garffer, manifestó que “no vamos a tolerar esquemas de ninguna índole, ya sea desde adentro o desde afuera de Puerto Rico, ni de organizaciones criminales locales o transnacionales. Se recurrirá a todos los mecanismos de ley y orden disponibles para ejecutar justicia y proteger a nuestro pueblo.”

El NIE prometió informar sobre los avances de la investigación.