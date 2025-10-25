El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston emitió un fallo a favor del Municipio de Morovis en la demanda presentada contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) por el deficiente servicio de agua que por años ha afectado los moroveños.

Según informó la alcaldesa Carmen I. Maldonado González en comunicado de prensa, la decisión representa “un logro histórico para el pueblo y un paso firme hacia la justicia y el fortalecimiento de los servicios esenciales en la Isla”.

“La perseverancia siempre da resultados. Este es un triunfo que refleja años de trabajo, de reclamos, de gestiones administrativas y legales que emprendimos con firmeza, pero también con fe. La justicia nos dio la razón, y eso reafirma nuestro compromiso de seguir defendiendo los derechos de nuestro pueblo”, expresó la alcaldesa.

La demanda fue radicada en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico en junio de 2022, tras múltiples reclamos de residentes por interrupciones prolongadas del servicio y la falta de acción efectiva por parte de la corporación pública. Sin embargo, el tribunal desestimó el caso. Por ello, el municipio acudió al foro apelativo en octubre de 2023.

Tras evaluar los argumentos de ambas partes, el foro apelativo concluyó que el tribunal de distrito se equivocó al desestimar la reclamación de debido proceso sustantivo, determinando que las alegaciones del municipio eran suficientes para continuar los procedimientos judiciales.

“Esta no es solo una victoria legal, es una victoria moral. Es el resultado de una lucha de pueblo, de cada familia que sufrió los efectos de un servicio ineficiente, pero nunca perdió la esperanza. Este logro demuestra que la constancia y el compromiso con la verdad siempre abren camino a la justicia”, manifestó la alcaldesa.

Maldonado González resaltó que, a pesar del proceso judicial, su administración ha mantenido una comunicación efectiva y respetuosa con la gerencia actual de la AAA, lo que ha permitido encaminar importantes proyectos de infraestructura que comienzan a transformar la realidad del servicio de agua en Morovis.

Entre estos se incluyen el reemplazo de tuberías en sectores críticos, mejoras y mantenimiento de tanques de almacenamiento, la posible construcción de nuevos tanques, las mejoras a las Plantas de Filtros de Morovis Sur y Morovis Urbana, y la conexión al Superacueducto.

“Reconocemos la apertura al diálogo y el compromiso que hoy demuestra la Autoridad. Este logro judicial no se trata de confrontación, sino de resultados. Lo que buscamos es garantizar que el pueblo reciba el servicio que merece. Cuando se trabaja con respeto y voluntad, los cambios llegan”, dijo la alcaldesa.

Informó que, desde su llegada a la alcaldía en 2017, el municipio de Morovis ha invertido más de un $1 millón para mitigar los efectos de la falta de agua, mediante la compra de camiones cisterna, mantenimiento de equipos y adquisición de agua embotellada, gastos que no fueron reembolsados por la corporación pública.

Reiteró que esta lucha se emprendió, no solo desde los tribunales, sino también en las calles, con la voz y la unión de todo un pueblo que exigía lo que en justicia le corresponde.

“Cada moroveño que tuvo que almacenar agua, cada comerciante que enfrentó días difíciles y cada familia que esperó con paciencia es parte de esta victoria. Este logro no es mío, es del pueblo de Morovis. Es la prueba de que cuando una comunidad se mantiene unida y persevera, la justicia finalmente llega”, expresó emocionada.

Maldonado González destacó que la decisión judicial no solo abre la puerta a mejoras concretas en Morovis, sino que también envía un mensaje contundente a nivel nacional sobre la importancia de proveer servicios de excelencia a todos los abonados de la AAA en Puerto Rico.

“Nuestra meta es que la Autoridad continúe fortaleciendo su sistema y que este resultado sirva de ejemplo de lo que se puede lograr cuando se defienden los derechos con firmeza, pero también con propósito. Hoy celebramos la esperanza, la justicia y el compromiso de seguir construyendo un mejor futuro para todos”, concluyó.