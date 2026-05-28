Motociclista resulta herido de gravedad en Puerto Nuevo
Se investigan las circunstancias que rodean el accidente.
Un motociclista se accidentó esta mañana mientras transitaba por la avenida Alejandrino, en Puerto Nuevo.
Según informó la oficina de prensa de la Policía, la llamada de alerta se recibió a las 8:22 a.m. de hoy, jueves, en circunstancias que encuentran bajo investigación.
El perjudicado fue transportado por paramédicos a un hospital. Su condición fue descrita como de gravedad.
La División de Patrullas de Carreteras de San Juan, tiene a su cargo la investigación.