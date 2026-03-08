La Policía investiga dos accidentes de auto ocurridos por separado en Humacao y Dorado, que dejaron a dos jóvenes gravemente heridos.

El primer accidente ocurrió en el kilómetro 31.9 de la carretera PR-53, en Humacao, donde una joven resultó gravemente herida al salir expulsada de una motora.

Según la información preliminar, Adriana S. Soto Morales, de 26 años y residente de Florida, cayó al pavimento mientras viajaba como pasajera en una motora conducida por Bryan Rivera Roldán, de 27 años.

Soto Morales fue atendida de inmediato por paramédicos en el lugar del accidente y posteriormente trasladada al Centro Médico de Río Piedras, donde permanece en condición de cuidado debido a la gravedad de sus heridas.

El conductor, Rivera Roldán, fue sometido a la prueba de aliento, la cual arrojó un resultado de 0.126% de alcohol en sangre.

El segundo accidente grave se reportó alrededor de las 3:00 de la madrugada de este domingo en la Carretera 2, en Dorado.

De acuerdo con la investigación del agente Joel Correa, se determinó que Gabdel Rosado Irizarry, de 22 años, conducía un Toyota Tercel azul a una velocidad que no le permitió mantener el control del vehículo. Esto provocó que saliera de la vía e impactara con un poste de madera ubicado en el área verde lateral.

El joven recibió heridas de gravedad que provocaron que fuera transportado hasta el Centro Médico de Río Piedras.

Ambos casos están siendo investigados.