Una mujer murió ahogada tras zozobrar la embarcación en la que viajaba cerca del Club Náutico, en Ponce, informó la oficina de prensa de la Policía.

La llamada de alerta se recibió a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 2:18 p.m. de hoy, viernes, reportando una embarcación a la deriva.

La lancha confrontó problemas y comenzó a llenarse de agua ocasionando que se volcara, en dirección a la isla de Caja de Muertos.

Según la información preliminar, dos de los tripulantes lograron llegar nadando hasta las instalaciones del Club Náutico de Ponce, mientras que un tercero fue rescatado con vida.

Una cuarta persona, identificada como una mujer, falleció ahogada en el incidente.

La División de Homicidios de Ponce junto al fiscal de turno se trasladaron a la escena para investigar los hechos.