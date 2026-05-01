Un hombre de estatus migratorio no definido murió ahogado esta mañana tras llegar a la costa de Aguadilla en una embarcación ilegal.

Según las autoridades, a las 10:30 a.m. de hoy, viernes, el retén de la Unidad Marítima de Aguadilla recibió una llamada de la Patrulla Fronteriza Federal en la que le notificaron lo sucedido.

El agente Pedro A. Crespo, dijo que le informaron que en el sector Martinica de Aguadilla se disponía entrar a la costa una embarcación con siete personas y al llegar a la arena comenzaron a correr.

Posteriormente se localizó un cadáver que será trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de su identificación y autopsia.

La División de Homicidios junto al fiscal de turno tienen a cargo la pesquisa.

Al presente no se ha arrestado a nadie con relación a este incidente.

La yola fue ocupada.