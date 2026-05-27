Muere atropellada una adulta mayor en Corozal
El conductor de la camioneta se detuvo en la escena.
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Una adulta mayor murió atropellada al mediodía de hoy en la carretera PR-164 del barrio Palmarejo, en Corozal.
Según informó la oficina de prensa de la Policía, los hechos se reportaron a las 12:04 p.m. cuando la peatona fue impactada por el conductor de una camioneta marca Mazda B-2000 del año 1993, quien se detuvo en la escena.
Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón junto al fiscal de turno investigan la escena.