Una mujer de 58 años murió atropellada al mediodía de hoy en la carretera PR-164 del barrio Palmarejo, en Corozal.

Según informó la oficina de prensa de la Policía, los hechos se reportaron a las 12:04 p.m. cuando la peatona fue impactada por el conductor de una camioneta marca Mazda B-2000 del año 1993, quien se detuvo en la escena.

Las circunstancias en las que ocurrió el accidente fatal continúan bajo investigación.

La víctima fue identificada como Sonia Vázquez Marrero, vecina de Corozal.

El agente Emanuel Rivas de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón junto a la fiscal Jennifer Cancio investigan la escena.