Muere caballo tras ser impactado por un conductor en Arecibo
El equino cruzó de súbito, de acuerdo con la investigación.
Un caballo murió tras ser impactado esta madrugada por un vehículo en kilómetro 79.5 de la carretera PR-2, frente al Fondo del Seguro del Estado en Arecibo, en ruta hacia Hatillo.
Según informó el teniente Ramiro Heredia, a eso de las 3:50 a.m. de hoy, lunes, el conductor de un vehículo marca Suzuki Forza, transitaba por el lugar, cuando un equino cruzó súbitamente la vía, siendo impactado y falleciendo en el acto.
El conductor de 61 años, resultó ileso.
El personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, se hizo cargo de la remoción del animal.