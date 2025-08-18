Un caballo murió tras ser impactado esta madrugada por un vehículo en kilómetro 79.5 de la carretera PR-2, frente al Fondo del Seguro del Estado en Arecibo, en ruta hacia Hatillo.

Según informó el teniente Ramiro Heredia, a eso de las 3:50 a.m. de hoy, lunes, el conductor de un vehículo marca Suzuki Forza, transitaba por el lugar, cuando un equino cruzó súbitamente la vía, siendo impactado y falleciendo en el acto.

El conductor de 61 años, resultó ileso.

El personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, se hizo cargo de la remoción del animal.