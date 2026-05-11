El conductor de un camión de recogido de desperdicios sólidos murió a media mañana de hoy, lunes, en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 7.4 de la carretera PR-185 interior, en el sector La Vega del barrio Campo Rico, en Canóvanas.

Según datos preliminares, el accidente se reportó a eso de las 10:50 a.m. en circunstancias que se encuentran bajo investigación tras chocar con un objeto fijo que no fue descrito.

La División de Patrullas de Carreteras de Carolina tienen a cargo la pesquisa junto al fiscal de turno.