Muere conductor tras chocar con un contenedor de basura
El accidente ocurrió en Adjuntas.
PUBLICIDAD
Un accidente de carácter fatal se reportó al mediodía de hoy, viernes, en el kilómetro 37.6 de la carretera PR-129 en el barrio Portillo, en Adjuntas.
Según el informe preliminar, la División de Patrullas de Carreteras de Utuado fue alertada a eso de las 12:05 del mediodía sobre el accidente de un vehículo marca Dodge Callenger color rojo.
Al llegar las patrullas encontraron a un hombre muerto tras chocar con un contenedor de basura, quedando pillado.
El fallecido no ha sido identificado.