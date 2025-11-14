Un accidente de carácter fatal se reportó al mediodía de hoy, viernes, en el kilómetro 37.6 de la carretera PR-129 en el barrio Portillo, en Adjuntas.

Según el informe preliminar, la División de Patrullas de Carreteras de Utuado fue alertada a eso de las 12:05 del mediodía sobre el accidente de un vehículo marca Dodge Callenger color rojo.

Al llegar las patrullas encontraron a un hombre muerto tras chocar con un contenedor de basura, quedando pillado.

El fallecido no ha sido identificado.