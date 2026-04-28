Muere empleado de cementerio de Arecibo mientras se cavaba un hoyo
Tenía 46 años.
Un empleado del cementerio privado La Santa Cruz, localizado en la carretera PR-129, en Arecibo, murió mientras trabajaba cavando tierra en una construcción.
Los hechos se notificaron a las 8:45 a.m. de hoy, jueves, mientras Joan Ramírez Rodríguez, de 46 años, se encontraba en un hueco mientras otros trabajadores removían tierra y la misma le cayó encima.
A pesar de que este no fue cubierto en su totalidad por la tierra falleció de causas desconocidas, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.
De inmediato, no se precisó si lo que estaban cavando era una tumba para un servicio funerario.
La agente Vanessa Meléndez, de la División Homicidio de Arecibo, se hizo a cargo de la investigación en unión al fiscal Luis Martínez Otero.
Su cuerpo será trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia.