Un hombre que se encontraba realizando labores en la antigua estructura de la Mueblería Mia Home Design, ubicada en la carretera PR-2 en Arecibo, murió electrocutado, informó la oficina de prensa de la Policía.

La víctima fue identificada como Israel Hernández Castillo de 25 años de estatus migratorio no definido, se encontraba realizando unas labores en el edificio que no fueron precisadas y mientras se dirigía hacia el área del techo, perdió el balance y se agarró de uno cable de tendido eléctrico, recibiendo una descarga eléctrica que lo lanzó al suelo.

Hernández Castillo, fue atendido por paramédicos quienes lo trasladaron al hospital Metro Pavía en Arecibo, donde certificaron su deceso a eso de las 12:20 del mediodía.

La agente María Rodríguez Rivera de la División Homicidios del CIC de Arecibo se hizo a cargo de la pesquisa junto a la fiscal Ilia Reichard Morán.