Un hombre que fue baleado esta madrugada en las parcelas Las Chivas del barrio Cacao, en Quebradillas, murió posteriormente mientras recibía atención médica, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según el informe de novedades, a las 12:36 a.m. de hoy, lunes, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que se notificó sobre un herido de bala en la esquina de las calles 2 y 9 de dicha comunidad.

Al llegar a la escena, el agente Luis Arocho Vargas, adscrito al Distrito de Quebradillas, encontró tirado sobre el pavimento a Abizail Román Mendoza, de 25 años, quien presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

PUBLICIDAD

El agente José Cortes Vera, de la División de Servicios Técnicos del área de Arecibo, tomó varias fotos para documentar la escena y ocupó una motora marca Maxuma, modelo XS, color negra, un teléfono celular y casquillos calibre 9 milímetros.

Román Mendoza, fue trasladado a una sala de emergencias donde murió más tarde.

La División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo tiene a cargo la pesquisa.