Un hombre que recibió una golpiza el pasado mes de abril murió a consecuencia de las heridas y traumas recibidos, por lo que el caso fue reclasificado de una agresión a un asesinato, confirmó hoy el Centro de Análisis de la Incidencia Criminal y Esclarecimiento de Delitos (Caiced).

De acuerdo con la información preliminar, la agresión contra Shakil Shamir Small Quiñones, de 32 años y residente en Lajas, ocurrió a las 12:40 a.m. del 3 de abril en la calle Mercurio de la barriada Clausells, en Ponce.

Small Quiñones, fue golpeado por dos hombres con un objeto de metal en la cabeza y diferentes partes del cuerpo. La teoría que se investiga es que presuntamente trabajaba en un punto de venta de drogas en el lugar y faltó mercancía.

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El 15 de mayo a las 8:18 p.m. el hombre fue declarado muerto en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

La causa de muerte fue a consecuencia de múltiples traumas corporales, según lo certificó la autopsia.

La investigación está a cargo del agente Francisco Román, adscrito a la División de Homicidios de Ponce.

En lo que va de año han ocurrido 205 asesinatos, una diferencia de 32 más, que los reportados para la misma fecha el año pasado.