Agentes de la División de Homicidios del CIC de Aguadilla, investigaron una querella de persona muerta que se reportó a eso de las 4:48 p.m. de ayer, martes, en la carretera PR-115 del barrio Guayabo en Aguada.

La oficina de prensa de la Policía informó, que Jan Carlos J. Sánchez Moret de 34 años, se encontraba durmiendo en una habitación ubicada en la segunda planta de la residencia, cuando se originó un incendio en el área del baño por causas desconocidas.

Al percatarse del humo, rompió una ventana lanzándose desde el segundo piso.

Los paramédicos que llegaron a la escena confirmaron la ausencia de signos vitales.

El cuerpo fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia y establecer la causa y manera de muerte.

El agente Juan López Rivera, junto la fiscal Paola Reyes tienen a su cargo la investigación.