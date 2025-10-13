Un joven murió y otro resultó herido de bala al mediodía de hoy, lunes, en el kilómetro 4.4 de la carretera PR-444 del barrio Cuchillas, en Moca.

La llamada de alerta al Sistema de Emergencias 9-1- se recibió a las 12:30 p.m. para reportar heridos de bala dentro de un automóvil marca Mitsubishi.

Según versiones preliminares, a ambos les dispararon desde un carro compacto por motivo que se investigan.

El occiso fue identificado comoJosé A. Cordero Núñez, de 21 años y vecino de dicha comunidad.

El herido de bala tiene 20 años. Se desconoce su condición.

La cifra de los asesinatos reportados este fin de semana feriado asciende a 10.

La División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla tiene a cargo la pesquisa.