Una conductora de edad avanzada murió esta mañana tras verse involucrada en accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las carreteras PR-6685 y la PR-643, en Manatí.

Según el informe de novedades de la Policía, se alertó a las 6:45 a.m. sobre un accidente con objeto fijo.

Al llegar los agentes del distrito de Manatí encontraron herida a la conductora de un automóvil Mazda 2 del año 2013, identificada como Rosa María Rodríguez Meléndez, de 87 años.

Se cree que perdió el control del volante por razones desconocidas e impactó un árbol a orillas de la carretera.

Rodríguez Meléndez, fue atendida por paramédicos quienes la transportaron al hospital Dr. Center en Manatí, donde falleció posteriormente.

El agente Ángel Sánchez Ortiz adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Manatí y el fiscal de turno investigaron los hechos.