Las autoridades confirmaron que falleció una de las dos personas que resultaron heridas de gravedad en un accidente de tránsito entre dos vehículos reportado esta mañana en el kilómetro 9.4 de la carretera PR-177, en Cupey.

Se trata de una pasajera de 70 años, identificada como María Hernández Nieves, quien murió en una sala de emergencia.

Los hechos se reportaron a las autoridades a las 9:17 a.m. de hoy, jueves, cuando Roberto González Sierra, de 71 años, el conductor de una guagua Jeep Compass, color blanco y del año 2018, que transitaba junto a su esposa, en circunstancias que se investigan chocó con un BMW M-3, color blanco y del año 2024.

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A consecuencia del impacto, la pareja que iba en la guagua resultó con lesiones de gravedad y Hernández Nieves falleció posteriormente, Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, mientras que González Sierra se encuentra en condición de cuidado.

No se informó si el conductor del BMW, identificado como Jonathan Cruz López, de 44 años resultó lesionado, quien arrojó resultados negativos en la prueba de aliento para detectar alcohol en la sangre.

La investigación está a cargo de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan junto a la fiscal Ivette Nieves.