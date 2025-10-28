Un peatón murió atropellado a media mañana de hoy, martes, en el kilómetro 0.5 de la carretera PR-195, en Caguas.

Según la información preliminar, a eso de las 11:30 a.m. el conductor de una guagua Toyota Highlander, color azul y del año 2017, identificado como Jesús R. Vega Sanabria de 36 años, impactó a un hombre que realizaba labores de ornato a orillas de la carretera.

Este fue transportado al hospital Menonita en Caguas, donde el médico de turno certificó su muerte.

El occiso no ha sido identificado.

A Vega Sanabria se le realizó la prueba de aliento para detectar si había tomado bebidas alcohólicas y arrojó resultados negativos.

El agente Ángel Acevedo, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Caguas y el fiscal Edwin Rivera tienen a cargo la pesquisa.