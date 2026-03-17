Una mujer de 55 a 65 años de edad, que fue atropellado la mañana de este martes por una guagua en la carretera PR-2 frente al restaurante El Pollito en Bayamón, murió posteriormente en el hospital a consecuencia de las heridas recibidas, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico (PPR).

Inicialmente, la querella indicaba que se trataba de una guagua de la AMA, pero luego la PPR aclaró que es una Ford Econoline y el conductor fue trasladado a un hospital ya que sufrió una crisis nerviosa.

Las autoridades fueron alertadas del accidente de tránsito a las 8:41 a.m. de hoy, martes, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. Los paramédicos se movilizaron y la trasladaron a una sala de emergencia donde fue declarada sin signos vitales.

Se exhortó a los conductores a tomar rutas alternas ya que un tramo de la carretera PR-2 desde la Armería Triple A hasta el centro comercial Santa Rosa Mall fue cerrado al tránsito mientras culmina la investigación.

Personal de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón junto al fiscal de turno investigan la escena.