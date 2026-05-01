Un peatón murió y otro resultó herido esta tarde en la carretera PR-30 a la altura del kilómetro 29, en Humacao.

Según datos preliminares, un vehículo impactó a los dos trabajadores que se encontraban dando mantenimiento al área central de la carretera.

Uno de los peatones, que no ha sido identificado murió en la escena a consecuencia de las heridas recibidas.

Mientras que, su compañero resultó herido. No se informó la condición.

La División de Patrullas de Carreteras de Humacao junto al fiscal de turno investigan los hechos.