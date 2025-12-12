Agentes de la División de Patrullas Carreteras Ponce, investigaron un accidente de tránsito, que dejó el saldo de un peatón muerto, durante la noche de ayer, jueves, en el kilómetro 215.5 de la carretera PR-2, en Peñuelas.

Los hechos se reportaron a las 11:52 p.m. a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, que movilizó a la Policía y a otros rescatistas a la escena.

Alan López Toro de 21 años y residente en San Lorenzo, transitaba en un Toyota Cross, color negro y del año 2024, cuando se salió hacia el área verde del lado derecho sin percatarse del peatón al que impactó por el lado derecho.

Jesús Danilo Colón de 63 años, quien caminaba fuera del pavimento resultó con heridas de gravedad qué le causaron la muerte en el acto.

El perjudicado caminaba acompañado por Loniel Díaz López de 59 años, quien resultó ileso.

El conductor se detuvo en la escena, y le fue realizada la prueba de aliento, arrojando .000% de alcohol en su organismo.

La agente Valpais adscrita a la División de Patrulla de Carreteras, investigó el accidente junto a la fiscal Alexandra Aulet, quien ordenó ocupar el vehículo para su análisis pericial.