La policía investiga la muerte de una mujer turista reportada a las 6:00 de la tarde de ayer sábado en Dorado.

Según la información preliminar, los ocupantes de un vehículo que transitaban por la carretera PR #693, realizaron una llamada a través del Sistema 911, alertando sobre un caso médico. Paramédicos que se encontraban cerca del área transportaron a la mujer identificada como Tamirah Dix de 40 años, turista del estado de Georgia, hasta un hospital del área de Dorado.

Durante el traslado se le realizó CPR, ya que no presentaba signos vitales, pero su muerte fue certificada a las 6:32 pm.

Se hizo constar que al momento no hay causa para determinar la muerte, que está siendo investigada por personal de la División de Homicidios del CIC de Vega Baja.