Un incidente desgraciado, en el que tres personas murieron ahogadas, fue reportado en la mañana de hoy cerca de la Cueva de las Golondrinas, barrio Islote en Arecibo.

Según se informó, una llamada al Sistema de emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre varias personas que habían sido arrastradas por las corrientes de agua.

Al lugar se personaron los agentes Ángel De Río, José Rosa, Sergio Bruno y Juan Santiago, adscritos a la Unidad Marítima, quienes atendieron la situación.

Posteriormente, el agente Santiago se lanzó al agua y logró rescatar a tres hombres, los cuales fueron certificados sin signos vitales. Los hombres fueron identificados como Cristóbal Vargas Delgado, de 50 años, Julio Soto Cruz, de 49 años, y Gerardo Cortes Irizarry, de 58.

El agente Carlos Cruz adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación correspondiente.