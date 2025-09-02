La mujer a la que se le radicó un cargo de maltrato por presuntamente haber pateado a su hijo mientras este hacía una rabieta en una oficina médica, Valeria Ramos David, fue sentenciada a participar en un programa de desvío por un año, confirmó la Oficina de Administración de Tribunales (OAT).

El cargo fue presentado bajo la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, luego de que el hijo de la mujer se tirara al piso con una perreta en el Hospital Dr. Pila, en Ponce.

“Mamá estaba en una cita médica con su hijo, y en la oficina médica al niño le dio un momento de enojo, una rabieta, se tira al piso y le dio varias patadas”, explicó tras el incidente el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, inspector Daniel Justiniano.

La mujer, de 26 años, había sido encarcelada tras no prestar una fianza de $2,000. Ahora, participará de un programa de desvió en la libre comunidad.

El tribunal pautó para el 12 de noviembre a las 9:00 a.m. una vista de seguimiento para evaluar el buen comportamiento de la mujer tras la sentencia.